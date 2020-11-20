اقتصاد

السريتي لـ218: نفاد مخزون الدقيق في المنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها، منصور السريتي، إن المنطقة الجنوبية تعاني شحًا في إمدادات الدقيق، وإن مخزون الدقيق في المنطقة “صفر”.

وأضاف منصور في تصريح خاص لقناة “218”، أن المصانع الثلاثة في المنطقة الجنوبية متوقفة عن العمل؛ بسبب عدم حصولها على اعتمادات، مضيفًا أن الدقيق الموجود حاليًا في السوق يصل من طرابلس لصالح القطاع الخاص.

وأكد السريتي أن الغرفة قامت بتوفير 18 ألف أسطوانة غاز للطهي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك بالتعاون مع شركة البريقة، حيث اتفق الطرفان على أن يكون سعر البيع 10 دنانير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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