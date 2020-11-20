حصري لصدى: بعد اقالته من منصبه “مصطفى المانع” يؤكد أن قرار مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار تم بطريقة غير مهنية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على بيان عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الذي أقيل خلال اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة .
تضمن البيان أن اقالته تمت بطريقة غير مهنية وبانتقائية صارخة ، ولا سبيل للحفاظ على المؤسسة إلا باستقلال ذمتها المالية واستقلال شخصيتها الاعتبارية وتحصينها من المتجاوزين لسلطاتهم الوظيفية ، مع اشارته إلى قيامه بمهام جيدة وتنفيذ رؤية شجاعة رفقة زملائه منذ سنة ونصف .
وتوجه المانع خلال بيان استفردت صدى بنشره كافة العاملين بالمؤسسة وكذلك مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية لدورهم في كشف ملفات الفساد
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