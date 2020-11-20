اقتصاد

حصري لصدى: بعد اقالته من منصبه “مصطفى المانع” يؤكد أن قرار مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار تم بطريقة غير مهنية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على بيان عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الذي أقيل خلال اجتماع مجلس الأمناء للمؤسسة .

تضمن البيان أن اقالته تمت بطريقة غير مهنية وبانتقائية صارخة ، ولا سبيل للحفاظ على المؤسسة إلا باستقلال ذمتها المالية واستقلال شخصيتها الاعتبارية وتحصينها من المتجاوزين لسلطاتهم الوظيفية ، مع اشارته إلى قيامه بمهام جيدة وتنفيذ رؤية شجاعة رفقة زملائه منذ سنة ونصف .

وتوجه المانع خلال بيان استفردت صدى بنشره كافة العاملين بالمؤسسة وكذلك مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية لدورهم في كشف ملفات الفساد

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • خروف يتحدث عن المهنية وكل ما يحدث مخالف للقانون والدستور فحكومة السراج رفضها مجلس التواب واللص الكبير اقاله مجلس النواب من منصب مخافظ المصرف المرمزى والكب بيعك ولما يكون العك لصالح الاخوان يبقى حلال وغير ذلك حرام اشرب ياخروف من غير كسوف

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