حصري: وكيل وزارة الاقتصاد يوضح من جديد حول تمديد استيراد السلع والبضائع بدون الالتزام الآليات الدفع المصرفية

كشف وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة “رجب خليل” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن احالة وزارة الاقتصاد مطالبة لرئيس المجلس الرئاسي اليوم الجمعة لتنفيذ قرار تمديد استيراد السلع والبضائع بدون الالتزام بالآليات الدفع المصرفية.

وبحسب وكيل الوزارة رجب خليل فالمقترح يشمل التمديد إلى 6 اشهر اخرى ، حيث قامت وزارة الاقتصاد بدورها بمراسلة المجلس الرئاسي فيما يخص تمديد قرار تمديد استيراد السلع والبضائع دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية.

وكشف خليل أن المجلس الرئاسي لم يوقع إلى حد الآن على قرار تمديد استيراد السلع والبضائع بدون الالتزام الآليات الدفع المصرفية ، بعد تصريحه قبل قليل حيال توقيع قرار تمديد استيراد السلع والبضائع بدون الالتزام الآليات الدفع المصرفية.

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