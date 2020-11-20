تعليقاً على توصيات الصالون حيال المشاركة بين قطاعي العام والخاص… “الجطلاوي” يكشف عمل المؤتمر الوطني سابقاً على المشروع لزيادة أصول الدولة وأهميته

صرح عضو مجس الأعلى للدولة وعضو مؤسسة الصالون الاقتصادي الليبي “كامل الجطلاوي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون عن المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP التحديات والفرص المتاحة في البيئة الليبية.

حيث قال “الجطلاوي” أن مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص عمل عليه المؤتمر الوطني العام لزيادة أصول الدولة من خارج الميزانية وتوفير خدمات للشعب ولكن انتهت ولاية المؤتمر الوطني العام قبل التصويت على مشروع القانون .

وتابع الجطلاوي بالقول: المشاركة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا لليبيا وخاصة في تغير العقود الادارية إلى عقود استثمارية بموجب البرنامج التنموي سابقاً فالميزانية العامة عاجزة لاحداث تنمية.

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