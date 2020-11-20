خاص: مصدر يبرر في تصريح لصدى الاقتصادية تدخل الرئاسي في تشكيل جمعية عمومية مؤقتة للمصرف الليبي الخارجي

أضح مصدر رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن الجدل الحاصل حيال تدخل الرئاسي في تشكيل جمعية عمومية مؤقتة للمصرف الليبي الخارجي ، كان بسبب عجز المصرف المركزي في عقد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي ( مجلس ادارة المصرف المركزي ) لمدة 6 سنوات .

وتابع بالقول: وبحكم مسؤولية الحكومة المباشرة على أصول الدولة الليبية ، وإدراكا منها لعدم قدرة مجلس إدارة المصرف المركزي ( في الوقت الحاضر )على عقد جمعية عمومية للمصرف وتصحيح اوضاع ادارته ، كان من الضروري تدخل الحكومة وبشكل مؤقت لحماية تلك المؤسسة العريقة والمحافظة عليها.

وقال المصدر لصدى الاقتصادية وقد جرت العادة في كافة الدول أن تتدخل الحكومة بشكل أو بأخر لحماية مؤسسات اقتصادية مهمة حتى لو كانت ملكيتها للقطاع الخاص ، ما بالك بالمصرف الخارجي الذي تملكه الدولة الليبية .

والجدير بالذكر أن مساهمة ليبيا في صندوق النقد الدولي لا يتم التصرف فيها إلا بموافقة الحكومة رغم إن المصرف المركزي يقوم بمتابعة تلك المساهمة بحسب المصدر .

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