إطلاق عدد من المشاريع ببلدية قمينس بينها صيانة شبكة الصرف الصحي

قمينس 21 نوفمبر 2020 (وال)- أعلنت بلدية قمينس غربي بنغازي، عن إطلاق عدد من المشاريع بينها أعمال الصيانة، والإنشاء وترميم البنية التحتية للمدينة، والتي كانت تُشكل مختنقًا معيشيًا لبعض أحياء المدينة.

باشرت الشركة المتعاقد معها من قبل المجلس البلدي قمينس، في أعمال الحفر لصيانة شبكة تصريف مياه الأمطار بأحد أحياء قمينس الغربية، والذي تسبب في العديد من المرات بإغلاق شوارع الحي، بسبب ارتفاع منسوب المياه التي تتدفق من شبكة تصريف المياه، لإنجاز العمل في الزمن المتفق عليه في العقد.

وأكد المجلس البلدي قمينس أنه سيُتابع كافة المشاريع عن قرب، وسيشرف على الأعمال حتى تتم طبقًا للموصفات القياسية. (وال – قمينس) ع م/ ر ت

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