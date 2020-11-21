“الكهرباء” تتابع سير العمل بمحطة توليد مصراتة الغازية

بحث المدير العام للشركة العامة للكهرباء، إبراهيم الفلاح، مع عميد بلدية مصراتة، محمود السقوطري؛ المشاريع الجاري تنفيذها والمستهدفة في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والجهد المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقد بصالة الاجتماعات بمقر البلدية، بمشاركة مستشار المدير العام للشركة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس المنطقة الحرة وفريق متخصص من الشركة العامة للكهرباء.

وتضمن الاجتماع الاطلاع على سير عمل عدد من المشاريع المتوقفة منها مشروع محطة توليد كهرباء مصراتة الغازية التي ستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة 650 ميجاوات، إضافة إلى تنفيذ سبع محطات تحويل وكيابل وخطوط النقل.

وتناول الاجتماع، كذلك، مناقشة المشكلات الفنية وحلّ كافة الاختناقات، التي تعترض سير عمل تنفيذ تلك المشروعات.

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