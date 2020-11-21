صيانة ضاغطة الغاز بحقل “آمال” النفطي بـ”أيدٍ وطنية”

تمكنت فرق الصيانة والهندسة التابعة لشركة “الهروج”، من صيانة ضاغطة الغاز رقم 2 بالمحطة الثالثة بحقل “آمال” النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن هذه العملية تعد الأولى في تاريخ الشركة، وتمت في زمن قياسي لتنفيذ أعمال الصيانة التخطيط والإعداد والمتابعة ومن ثم التنفيذ، بالتزامن مع نجاح الفرق الهندسية التابعة لشركة “الهروج” للخدمات النفطية في تغيير عدادات القياس لمنصة الشحن الرئيسية للنفط الخام رقم 4 في ميناء شركة “الهروج”.

وأوضحت الشركة، عبر منصاتها الرسميةن أن العمليات الفنية شاركت فيها أربعة أقسام، مبيّنة أن عمليات التغيير تحدث بعد مرور 25 مليون برميل، وفقًا لتوصيات إدارة القياس والتفتيش في المؤسسة الوطنية للنفط.

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