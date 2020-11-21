الفلاح يبحث مع بلدية مصراتة مشاريع الشركة العامة للكهرباء بالمدينة

بحث المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح مع عميد وأعضاء المجلس البلدي مصراتة المشاريع التي تقوم بها الشركة في المدينة.

وتناول الاجتماع الذي عقد أمس الجمعة في مصراتة، المشاريع الجاري تنفيذها والمستهدفة في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والجهد المتوسط والتي من أهمها مشروع محطة توليد كهرباء مصراتة الغازية التي ستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة 650.

وبحسب بيان للشركة، ناقش الاجتماع أيضا مشروع تنفيذ سبع محطات تحويل جهد 400/220 ك.ف وكوابل 220 وخطوط النقل بالمنطقة، إضافة إلى المشاكل الفنية وحل كافة المختنقات التي تعترض سير عمل تنفيذ تلك المشروعات.

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