توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الليبي لرجال الأعمال ومنظمة MUSIAD التركية

أعلن المجلس الليبي لرجال الأعمال اليوم السبت عن توقيعه مذكرة تفاهم مع منظمة MUSIAD التركية للتجارة، والتي تعرف رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين.

ويأتي ذلك خلال مشاركة المجلس الليبي لرجال الأعمال في المعرض التجاري “MUSIAD Expo Trade Fair” الذي يقام في بمركز توياب للمعارض في مدينة إسطنبول التركية.

ويستمر المعرض الذي نظمته رابطة “MÜSIAD” بالفترة الممتدة من 18 إلى 21 من شهر نوفمبر الجاري والذي ينظم مرة كل عامين، ويستضيف شركات من مختلف القطاعات بما في ذلك المواد الغذائية والبناء والعقارات والسياحة والطب والخدمات اللوجستية والمنسوجات.

وأشار المجلس الليبي لرجال الأعمال في بيان إلى أنه ينوي المشاركة في المؤتمر الرابع والعشرون لمنتدى الأعمال الدولي “IBF”، إضافة إلى مشاركته في معارض الأغذية والمشروبات ومعالجة الأغذية والتغليف والتبريد والنقل ومعدات السوق وتقنيات تغليف الأغذية ومعرض الوكالات التجارية في هذا المجال والذي سيقام بمدينة اسطنبول خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 من نفس الشهر.

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