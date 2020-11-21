عضو بالصالون الاقتصادي: مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية سيقلل من العبئ على الميزانية .. ودخوله يحب أن يكون بضوابط

صرح عضو الصالون الاقتصادي “عز الدين عاشور” لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون عن المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP التحديات والفرص المتاحة في البيئة الليبية.

وقال “عاشور”:خلال 20 سنة ماضية استفادت مساهمة القطاع الخاص في مشروعات تنموية مهمة وبدوره سيقلل العبئ على الميزانية العامة ويخلق تنمية مهمة للمجتمع بحيث تساعد في خلق فرص عمل وفي نمو الناتج المحلي الاجمالي .

وتابع بالقول: وبالتالي نتيجة الظروف التي تمر بها ليبيا وليبيا لم تعتمد في السابق في التنمية إلا على القطاع الحكومي وعلى الميزانية وهذ يشكل عبئ كبير على الميزانية العامة ، خصوصا في الظروف الحالية لم يتبقى للتنمية أي نصيب مهم في خلق النمو في المجتمع.

وقال عضو الصالون الاقتصادي : ظهرت هذه الفكرة في كثير من الدول وطبقت ونجحت وهذه محاولة الحكومة للدخول في هذا النشاط ولكن لا بد أن يكون تحت ضوابط مهمة وحوكمة رشيدة تضبط حق الأطراف الداخلة في الشراكة سواء قطاع عام أو خاص ، فهذه محاولة لاقحام القطاع الخاص بمساهمات حقيقية في التنمية والمشاركة في تمويل مشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية الطرق و مشروعات المطارات

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