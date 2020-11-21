عضو بالصالون الاقتصادي “عتيقة” : لا أعتقد تحقيق توصيات المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص قبل اقرار سلطة شرعية منتخبة ومستعدة لاتخاذ قرارات استراتيجية

صرح عضو الصالون الاقتصادي “غسان عتيقة” لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون عن المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص PPP التحديات والفرص المتاحة في البيئة الليبية.

قال “عتيقة ” أن التوصيات جاءت على ضوء حوارنا مع مدير شركة الشراكة بين القطاع الخاص والعام وأخذت في صلب الاعتبار هيمنة القطاع العام على جميع مناحي الحياة في البلاد وفرصة خلق رؤية مشتركة بين الحكومة والخواص لتمكين القطاع الخاص من التوسع في مجالات المشاريع الاستراتيجية العامة للبلاد سواء من جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي في اطار رؤية تنموية شاملة ومدروسة بدقة.

وتابع بالقول: بخصوص الملاحظات الأخرى حول الميزان التجاري والمدفوعات بشكل عام، مع غياب البيانات الحديثة لاطلاع العامة والباحثين فيجب أن تحال هذه الملاحظة لأصحاب القرار في ليبيا لأنها جزء من مشكلة عميقة وهي غياب الشفافية والافصاح في البيانات والارقام في عمل الدولة بصفة عامة.

و أضاف عضو مؤسسة الصالون الاقتصادي: لا أعتقد أن هناك عرقلة متعمدة من قبل المؤتمر الوطني العام حيال هذا الموضوع لكن تحال طرح الملف بسبب توالي المستجدات والتغييرات السياسية والأمنية خلال السنوات السبع الأخيرة فقد أحيل الكثير من مشاريع القوانين والقرارات إلى حيز الأرفف إلى حين أخر.

وتابع بالقول : شخصيا لا أعتقد أن أي التوصيات سيتحقق قبل اقرار سلطة شرعية منتخبة ومستعدة لاتخاذ قرارات استراتيجية تسعى لديمومة النمو الاقتصادي على المدى الطويل ومدعومة بجهاز تشريعي قادرة على مواكبة التحديات التي تواجه البلاد خلال هذا العقد، كذلك هذه التوصيات عبارة عن رؤوس أقلام لموضوع متشعب وتختلف تفاصيله وأدواته من بلد إلى أخر ،فما نجح في الهند باستخدام هذه الصيغة من الشراكة قد لم تشهد نفس النجاح في بريطانيا مثال.

وكشف عتيقة أن هذه التوصيات عبارة دعوة لفتح باب دراسة أعمق وأشمل ضمن اطار النهوض باقتصادنا والذي نتطلع جميعا أن يكون هذا النهوض في المستقبل القريب.

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