ميناء الخُمس يترقب وصول 4 آلاف طن قمح

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة، أظهرت توقع إدارة ميناء الخُمس البحري وصول عدد من السفن التجارية للميناء محملة بحاويات وعجول.

وبحسب البيانات التي نشرتها الشركة؛ فقد رست السفينة “باربلي” التابعة للوكيل الملاحي “الدليل”، وعلى متنها 117 حاوية بضائع وسلع متنوعة، كما تترقب إدارة الميناء وصول السفينة “عثمان برنس” التابعة للوكيل الملاحي “المدوين” وعلى متنها أربعة آلاف طن من حبوب القمح، بالإضافة إلى توقع وصول الباخرة “عبد الرحمن كينج” التابعة للوكيل الملاحي “واحة الجنوب”، وعلى متنها 450 رأسًا من العجول و46 رأسًا من الخيول و68 رأسًا من الأبقار.

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