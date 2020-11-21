اقتصاد

بريطانيا .. أعلى معدل اقتراض حكومي منذ الحرب العالمية الثانية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت بريطانيا لاقتراض 215 مليار جنيه إسترليني في أول سبعة أشهر من السنة المالية، وذلك تجهيزًا لخطة الإنفاق الجديدة، التي يعتزم وزير المالية إطلاقها.

وتعيش شركات تجارة التجزئة أوضاعا قاسية في نوفمبر مع إغلاق العديد من المتاجر بسبب القيود المفروضة لكبح الموجة الثانية من فيروس “كورونا”، في ظلّ ارتفع الدين العام إلى أكثر من تريليوني جنيه إسترليني، بحسب آخر بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتتجه الحكومة البريطانية لاقتراض ما يقرب من 400 مليار إسترليني في السنة المالية الجارية، وهو أعلى معدل اقتراض بالنسبة لحجم الاقتصاد منذ الحرب العالمية الثانية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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