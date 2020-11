أفادت وكالة “غلوبال بلاتس” نقلا عن متعاملين في سوق النفط، أن سوق النفط العالمية تمكنت من استيعاب الإنتاج المتزايد والمفاجئ لبراميل النفط الليبية، بخلاف توقعات وكالات وخبراء الطاقة.

وقال أحد التجار في سوق النفط خلال مؤتمر عقد مؤخرا، إن “المؤشرات الأولية تشير إلى أن السوق كانت قادرة على استيعاب هذه الأحجام الليبية دون ذعر كبير”.

وقامت ليبيا بإعادة إحياء إنتاجها من الخام بشكل سريع خلال الشهرين الماضيين، بعد وقف إطلاق النار، بينما تجاوز الإنتاج حاليا مليون برميل في اليوم، مقارنة بأقل من 100 ألف برميل في اليوم في أوائل سبتمبر الماضي.

وفاجأ الانتعاش في الإنتاج الجميع حتى المسؤولين الليبيين، الذين أشاروا في البداية إلى ارتفاع أبطأ إلى 700 ألف برميل في اليوم بحلول ديسمبر المقبل، قبل أن يتجاوز الإنتاج مليون برميل بقليل.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”، كان تعافي إنتاج ليبيا بأسرع مما كان متوقعا قد أثار القلق بين دول مجموعة “أوبك+”، الذين يكبحون الإنتاج هذا العام لخفض مخزونات النفط المتضخمة.

وعززت توقعات تمديد “أوبك+” تخفيضات إنتاج الخام الراهنة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من ارتفاع أسعار النفط، كما أن أنباء حلول تطوير لقاح ضد كورونا دعمت أسعار الذهب الأسود أيضا.

The post غلوبال بلاتس: أسواق النفط تستوعب زيادة الإنتاج «الليبي» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا