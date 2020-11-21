اقتصاد

“برنت” يصعد مدعومًا بآمال فعالية لقاحات “كورونا”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت أسعار النفط، عند جلسة الإغلاق الأسبوعية، ارتفاعًا بنسبة 1%، محققة ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتًا، لتجري تسويتها عند 44,96 دولاراً للبرميل، بينما صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 52 سنتًا، مسجّلة 42,42 دولارًا للبرميل.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بآمال فعالية لقاح فيروس “كورونا”، إذ قالت شركة “فايزر” إنها ستقدم طلبًا للهيئات الصحية المعنية في الولايات المتحدة للموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها، في وقت من المقرر أن تبحث فيه “أوبك+” سياستها للإنتاج خلال اجتماع موسع يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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