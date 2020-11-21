“تغييرات شاملة” لـ “صنع الله” في مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة

أصدر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، جملة من القرارات المتعلقة بإعادة تسمية ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط، في لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة للنفط والغاز”.

وتم تعيين محمد بالقاسم بن شتوان الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة “الخليج العربي للنفط”، رئيسًا لشركة “مليتة لنفط والغاز”، بينما تم تعيين محمد خليفة قشوط ومحمد حسن جابر كأعضاء.

وشملت قرارات “صنع الله”، كذلك، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة “الخليج العربي للنفط” بتعيين فضل الله عيسى حتيتة كرئيس للشركة، إضافة كل من أشرف محمد عبد السلام العبار وفرج مسعود حمد المشاي وبوبكر عبد الرحمن بن عامر وعبد المطلب آدم صخر البرعصي، وتكليف كل من مسعود سليمان موسى محمود ومحمد سعيد الشاعري وناجي محمد بوخماده، كأعضاء.

ونصّت قرارات “صنع الله”، الأخيرة، على تغيير مجلس أدار شركة “أكاكوس للعمليات النفطية”، إذ تم تسميت أحمد عمار رئيسًا لمجلس الإدارة الذي كان يشغل في السابق رئيسًا لإدارة شركة “الواحة للنفط”، إضافة لعضوين آخرين هما أحمد الغزال أسامة السلمي.

وقام “صنع الله”، في السنوات الأخيرة، بتغيير مجالس الإدارة للشركات التابعة للمؤسسة بشكل متكرر، فيما لم تنشر المؤسسة الوطنية للنفط حتى اللحظة القرارات الصادرة الخميس الماضي، والتي وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

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