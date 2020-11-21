“النواب بطرابلس” يدعو الشركات الإيطالية للعودة إلى ليبيا

قام وفد من مجليس النواب في طرابلس برئاسة النائب محمد الرعيض اليومين الماضيين بزيارة إلى إيطاليا التقى خلالها مجلس النواب الشيوخ الإيطالي وممثلي الشركات الإيطالية.

وقال الرعيض في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، إن الزيارة كانت تهدف في الأساس إلى الطلب من الشركات الإيطالية العودة إلى ليبيا واستئناف نشاطها المتوقف منذ سنوات.

وأوضح الرعيض بأن الوفد الذي يرأسه بصفته مسؤول لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب بطرابلس، بحث مع مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي العلاقات الاقتصادية بين البلدين وضرورة تفعيلها عن طريق عودة جميع الشركات للعمل مجددا داخل البلاد.

وأشار إلى أن الجانب الإيطالي أبدى استعداده لعودة الشركات التي تملك عدد كبير من المشاريع داخل ليبيا من خلال استئناف نشاطها الفترة المقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية