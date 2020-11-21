البراميل الليبية تعود إلى الأضواء في السوق العالمية للنفط

نقلت و كالة جلوبال بلاتس البريطانية يوم السبت عن متداولين في سوق النفط قولهم : إن السوق العالمية قد استوعبت الارتفاع المتزايد والمفاجئ في إنتاج النفط الليبي على عكس توقعات وكالات وخبراء الطاقة.

و بحسب الوكالة البريطانية فقد قال متداول في سوق النفط خلال مؤتمر عقد مؤخراً أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن السوق كان قادراً على التعامل مع إنتاج النفط الليبي .

جاء تعافي الإنتاج الليبي مفاجأة حتى للمسؤولين الليبيين الذين أشاروا في البداية إلى بطئ الانتاج إلى 700 ألف برميل يوميًا بحلول ديسمبر المقبل قبل أن ينتهي بهم الأمر بإنتاج أكثر من مليون برميل .

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