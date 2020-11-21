إصلاح القطاع الأمني و الاقتصادي أمر حيوي لازدهار ليبيا وسلامتها

قال خبراء ومسؤولون خلال مؤتمر دولي يوم الخميس ان إصلاح قطاع الأمن أمر أساسي لليبيا وكذلك لازدهار وسلام الشعب الليبي.

و بحسب صحيفة ديلي صباح التركية ان المؤتمر الافتراضي لمؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا” جمعت ليبيا مع خبراء من تركيا وليبيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة.

تمت مناقشة التحديات التي واجهتها ليبيا والشعب الليبي خلال الحدث وفي معرض مناقشة الوضع الأمني ​​في البلاد.

وأشارت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إلى أن التطورات الإيجابية أدت إلى تقدم في المجالات الاقتصادية في ليبيا مذكرا أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بدأت العمل مرة أخرى

وفي إشارة إلى عودة إنتاج النفط إلى المستويات التي كانت عليها قبل حصار مضيفة إلى تحسن الظروف المعيشية العامة للشعب الليبي.

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