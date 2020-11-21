كسر وجديد ومستعمل.. أسعار الذهب والفضة اليوم في ليبيا اليوم السبت 21 نوفمبر

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم السبت 21 نوفمبر 2020:

• اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 بـ270 دينار

كسر الذهب عيار 21 بـ315 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب330 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب360 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 من 340 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 من 390 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 من 285 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 من 340 دينار

• اسعار الفضة:

سعر الفضة كسر من 2.90 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديدة من 10 دينار على حسب العيار