نقابة عمال الواحة تطالب بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

طالبت نقابة الموظفين في شركة الواحة للنفط والغاز اليوم السبت في بيان، بضرورة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مفوضين الجهات السيادية في الدولة بالتدخل.

وحذر النقابة بأن عمال شركة الواحة للنفط والغاز سيدخلون في اعتصام كامل بجميع مواقع الشركة في حال لم يتم تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية.

وتأتي المطالبة وفق بيان النقابة نتيجة سياسة أنا ومن بعدي الطوفان التي تستخدمها المؤسسة، إضافة إلى البيان الأخير الذي أصدره المصرف المركزي والذي أظهر عدم تطابق مبيعات النفط مع ديون تعصف بأغلب الشركات.

ورفض البيان طريقة عمل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط والذي وصفوه بأنه أربك المشهد داخل قطاع النفط وأخرها إعادة تشكيل عدد من مجالس إدارات الشركات النفطية، حيث تحاول المؤسسة خلط الأوراق بدلًا من الاستجابة لمطالب الموظفين المالية وحقوقهم الأخرى.

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