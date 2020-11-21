أكثر من 58 جمعية في سرت استلمت مخصصاتها من السلع التموينية

أعلن المجلس البلدي لمدينة سرت عن أن هناك أكثر من 58 جمعية تعاونية استهلاكية استلمت مخصصاتها من السلع التموينية.

وأوضح المجلس في بيان أمس الجمعة، بأن ما نسبته 60% من الجمعيات الاستهلاكية بمدينة سرت تحصلت على التموين المتمثل في مواد الزيت والأرز والدقيق والطماطم والسكر.

وأشار المجلس إلى أنه من المتوقع أن تنتهي عملية تسليم السلع التموينية للجمعيات مع نهاية يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا في الوقت نفسه بأن إجراءات التسليم للجمعيات الاستهلاكية تسير بطريقة منظمة وتحت إشراف مراقبة الاقتصاد بالبلدية.

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