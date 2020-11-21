الأمين يكشف عن المستهدفين بالإفراج عن مرتباتهم

كشف وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني أن 57.457 ألف موظف مستهدفين بالإفراج عن مرتباتهم.

وأكد المهدي الأمين على أن أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة ستبدأ يوم الأحد.

وأفاد إن القطاعات المستهدفة بالإفراج تصل لأكثر من 420 جهة عاملة وأن عدد المواطنين الذين تم استيفاء بياناتهم والشروط والضوابط نحو 57.457 ألف موظف موزعين على كامل ربوع ليبيا.

وأضاف بالقول: عدم إعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها، مع مطالبته القطاعات بإحالة ملاكاتها الوظيفية في أسرع وقت.

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