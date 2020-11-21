اقتصاد

الأغا: حكومة الصخيرات المرفوضة تضغط على الكبير لعلاج أزمة العملة الأجنبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 21 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، وجود صراع دائر حاليًا بين حكومة الصخيرات المرفوضة ومحافظ المصرف المركزي المُقال الصديق الكبير؛ بسبب سياساته المالية.

وأوضح الأغا، في تصريحات لشبكة “إرم نيوز”،ن هناك ضغوطا واسعة على الكبير من حكومة الوفاق لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العملة الأجنبية، مقارنة مع الدينار الليبي، لاسيما أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، بلغ اليوم السبت، في السوق الموازي بطرابلس 6.41 و6.40 دينار، وفي بنغازي 6.39 دينار.

وأضاف أن حل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار لا يكون إلا باتخاذ سياسات، منها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية، نافيًا وجود أي محاولات حقيقية لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، المنقسم منذ العام 2014م بين طرابلس وبنغازي، بالتزامن مع المحادثات السياسية والعسكرية لحل الأزمة الليبية، قائلاً: إن “ما نسمعه مجرد شائعات لا قيمة لها”. (وال – البيضاء) س س

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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