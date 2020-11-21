نقابة عمال النفط: لا علاقة لنا بقرارات المؤسسة الخاصة بتغيير إدارات الشركات النفطية

قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح إن النقابة لا علاقة لها بالقرارات السيادية الخاصة بتغيير الإدارات داخل الشركات النفطية.

وأوضح الرميح في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت، بأن النقابة تركيزها ينصب على الدفاع عن حقوق العمال بالمواقع والحقول والمواني النفطية وهي تسعي جاهدة للحصول علي قرار الزيادة 67% وانتظام المرتبات بالوقت المحدد والسعي بأن يكون هناك تأمين الصحي بكافة الشركات التابعة للمؤسسة.

وأشار إلى أنهم يعملون على تأمين حقوق العمال المتمثلة في قرار الزيادة وإعفاء المستخدمين من ضريبة الدخل والتأمين الصحي والحصول على مرتباتهم من المصارف وكل مايخص حق المستخدم.

وكانت نقابة الموظفين في شركة الواحة للنفط والغاز طالبت في وقت سابق، بضرورة تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مفوضين الجهات السيادية في الدولة بالتدخل.

وحذرت النقابة بأن عمال الشركة بميناء السدرة سيدخلون في اعتصام كامل بجميع مواقع الشركة في حال لم يتم تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية.

وتأتي المطالبة وفق بيان النقابة نتيجة سياسة أنا ومن بعدي الطوفان التي تنتهجها المؤسسة، إضافة إلى البيان الأخير الذي أصدره المصرف المركزي والذي أظهر عدم تطابق مبيعات النفط مع ديون تعصف بأغلب الشركات.

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