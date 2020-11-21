استمرار تراجع الدينار الليبي مقابل الدولار والعملات الاجنبية.. اخر الاسعــار

سجل سعر الدولار الامريكي ارتفاعا جديداً مقابل الدينار الليبي، بينما سجلت اسعار العملات الاجنبية صعودها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم السبت، بعد موجة انخفاض يوم الخميس الماضي.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا غير مسبوق خلال الاسبوع الماضي مقابل الدينار الليبي ليتجاوز حاجز الـ6 دنانير ونصف .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 21-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس وزليتن ومصراتة وبنغازي 6.39 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.41 دينار

اليورو = 7.50 دينار

الجنية الإسترليني 8.45 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.30 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 270 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 315 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 360 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.74 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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