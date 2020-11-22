مديرية أمن سرت : وصول 3 شاحنات وقود إلى المدينة تمهيدًا لتوزيعها على المحطات

سرت 21 نوفمبر 2020 (وال) – أعلن المكتب الإعلامي لمديرية أمن سرت، عن وصول ثلاث شاحنات وقود للمدينة، حيث سيتم تفريغها بمحطات الوقود صباح غدا الأحد.

وبحسب منشور على صفحة المديرية بموقع “فيسبوك”، أوضح المكتب الإعلامي أن رئيس لجنة الوقود والغاز رائد إبراهيم عيد أفاد للمديرية بأن محطات الوقود التي سوف تقوم بتوزيعه هي (محطة وقود جارف – محطة وقود بن هندر – محطة وقود الجيزة العسكرية)، مشيرا إلى أن موعد التوزيع سيكون في الثامنة صباحا. (وال – سرت) س س

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