الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية تطالب بإعادة فتح الطريق الرابط بين سرت وطرابلس

القاهرة 22 نوفمبر 2020 (وال) – طالبت الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية بضرورة إعادة فتح الطريق الرابط بين سرت وطرابلس مرورا بمدينة مصراتة خلال الأيام القادمة.

وأوضحت الغرفة في بيان لها، بأن إعادة فتح الطريق ستوفر الجهد والوقت والمال على المواطن وعلى التجار الليبيين والحركة التجارية بين الشرق والغرب.

وأضاف بأنه يمكن للشاحنات التي تنقل البضائع من غرب ليبيا إلى شرقها والتي تحمل موادًا أساسية وخضروات، إضافة إلى الشاحنات التي تحمل مواشي ومواد غذائية أن تصل جميع المناطق بأقل تكلفة ما يخفف العبئ على المواطن.

وأشار البيان إلى أنها ستكون خطوة مهمة من خطوات لم الشمل ورأب الصدع وقطع الطريق أمام من يريد الفرقة بين الليبيين. (وال – القاهرة) س س

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