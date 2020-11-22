انتعاش صادرات الخام الليبي … و”إسبانيا” و”إيطاليا” أكبر المشترين

طرابلس 22 نوفمبر 2020 (وال) – أوضح موقع” Argus ” المهتم بشؤون مؤشرات الأسعار وبيانات السوق الطاقة و السلع العالمية إن “صادرات الخام الليبي انتعشت إلى ما يقارب نصف مستويات ما قبل اقفالها وكانت إسبانيا وإيطاليا أكبر المشترين”.

وبحسب الموقع أن “ليبيا شحنت 489 ألف برميل في اليوم من النفط الخام في شهر أكتوبر ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الكمية المصدرة في سبتمبر لكنها لا تزال أقل بكثير من متوسط عام 2019 بأكمله الذي يزيد قليلاً عن مليون برميل في اليوم”.

وتابع: “غادر اقل من 140 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام الليبي خلال شهر أكتوبر إلى إيطاليا و كانت إسبانيا ثاني أكبر مشتري ، حيث حصلت على أقل بقليل من 78 ألف برميل في اليوم”.

ووفقا للموقع فإن أكثر من 40 ألف برميل في اليوم غادروا إلى فرنسا ، في حين أن هولندا والصين وماليزيا استقبلت 32 ألف برميل في اليوم لكل منها “

من المرجع أن “ترتفع الصادرات هذا الشهر مع استمرار زيادة الإنتاج”، بحسب الموقع. (وال – طرابلس) س س

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