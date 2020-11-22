العمل والتأهيل: أكثر من 57 ألف موظف سيفرج عن مرتباتهم بعد استيفاء الشروط

أكد وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين الأحد، انطلاق أعمال اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والمالية المعنية بالإفراجات المالية عن مرتبات العاملين بالجهات العامة.

وأضاف الأمين أن اللجنة تستهدف أكثر من 420 جهة عاملة، وأن عدد المواطنين الذين استوفوا الشروط والضوابط بلغ 57.457 ألف موظف موزعين من كل أنحاء ليبيا.

وأشار الأمين إلى أن عدم اعتماد الملاكات الوظيفية لبعض القطاعات سيحول دون الإفراج عن مرتبات العاملين فيها، مطالبا القطاعات بإحالة ملاكاتها الوظيفية في أسرع وقت.

يذكر أن عدد كبير من قطاعات الدولة لم يتلقى موظفيها مرتباتهم لفترات طويلة وصلت البعض منهم لأكثر من ثلاثة سنوات .

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