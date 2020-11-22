أرجوس: انتعاش صادرات النفط الليبية.. وإيطاليا وإسبانيا أكبر المشترين

كشف موقع “أرجوس”المختص بشؤون مؤشرات الأسعار وبيانات سوق الطاقة والسلع العالمية خلال تقرير نشره، أن ليبيا شحنت حوالي 489000 برميل من النفط الخام يوميا خلال أكتوبر، “متوسطا لإجمالي التصدير في اليوم” أي أكثر من 3 أضعاف الكمية المصدرة في سبتمبر، منوهًا بأنها لا تزال أقل بكثير من متوسط عام 2019 بأكمله والذي يزيد قليلاً عن مليون برميل في اليوم.

من جهتها قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن الإنتاج الليبي وصل إلى 1.25 مليون برميل في اليوم، وهو نفس المستوى الذي كانت البلاد تنتجه قبل إغلاق الحقول النفطية.

ووفقا لموقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية فإن إيطاليا تعد أكبر مستورد للنفط الخام من ليبيا هذا العام، حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

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