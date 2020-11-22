الحرس البلدي يؤكد ضرورة إلتزام أصحاب المحال والنشاطات التجارية بإجراءات “كورونا”

بحث المسؤلون عن جهاز الحرس البلدي ووزارة الداخلية أمس السبت مع رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتناول الاجتماع الذي عقد بطرابلس، المشاكل والخروقات التي حدث بافتتاح عدد من المحال دون التقيد بالتعليمات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح الجهاز في بيان، بأن الاجتماع استعرض آلية العمل في تنفيذ قرارات المجلس الرئاسي والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء وإقفال أماكن التجمعات والازدحام ووضع الخطط والإجراءات الصحية للوقاية من هذا الوباء.

وأكد جهاز الحرس البلدي على أنه سيعمل بكل جدية مع من يخالف القانون، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تعتبر حساسة وصعبة للغاية، حيث يجب على الجميع الإلتزام بالتعليمات الصادرة في جميع البلديات والتقيد بالتعليمات وعدم مخالفات الإجراءات المتخذة.

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