البريقة تبحث آليات توفير الوقود والغاز لبلدية جادو

ناقش رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط خلال جولة تفقدية للمجلس البلدي في مدينة جادو ورفقة منسق مستودع الزاوية النفطي، مشكلة إيصال الوقود والغاز مباشرة من مستودعات طرابلس بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتخلل الزيارة بحث توفير مواقع لمركز غاز تابعة للشركة لتثبيت وحدات تعبئة أسطوانات الغاز بمناطق الجبل ضمن سياسة تنتهجها شركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط في وضع حل لمشاكل توفير الوقود وغاز الطهي للمواطنين من مستودعات الشركة.

وبحسب بيان نشرته الشركة عبر منصتها الرسمية فقد تضمنت الزيارة الاطلاع على سير عمل مشروع مد المدينة بمياه الشرب، وتوفير الديزل لتشغيل مولدين كهربائيين كانت قد منحتهم إدارة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وذلك لتشغيل 3 آبار مياه من أصل 10 بعمق حوالي 600 متر للواحد والتي تبعد حوالي 25 كم عن المدينة التي يعاني فيها المواطن من نقص المياه وغلاء سعرها بحسب بيان الشركة.

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