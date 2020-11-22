ليبيا تصدر أكثر من 21 ألف طن متري من الزيت الثقيل

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ عن رسو ناقلة النفط “ARIN” على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية بأن الناقلة “ARIN” رست يوم الجمعة لتشحن 21,500 طن متري من مادة زيت ثقيل، مضيفةً انها أبحرت اليوم الأحد من رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي، بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن رسو ناقلة النفط “أس دبليو- جوليا”، على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي، والتي شرعت في تفريغ حمولتها فور وصولها والمقدرة بعشرة آلاف طن متري من مادة بنزين 95 بعد أن قدمت لها الشركة، الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة لها.

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