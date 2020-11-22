بلدية الغريفة تقيم ورشة عمل حول المشاريع الصغرى

أقيمت ورشة عمل بمدينة الغريفة مساء يوم الأحد بتعاون مع البلدية الغريفة تحت عنوان “المشاريع الصغرى والمتوسطة” كما حظر الورشة عضو المجلس البلدي الغريفة ربيعة عبدالجليل وبمشاركة العديد من الرواد بالبلدية. يذكر أن هذه الورشة تعد ضمن إطار تطوير اصحاب المشاريع ورفع من مستوى كفاءة المشاركين.

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