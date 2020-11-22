وصول شحنة من البنزين لميناء طرابلس

استقبل ميناء طرابلس البحري قبل أيام قليلة سفينة نقل الوقود “أنوار أفريقيا” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها 2500 طن من وقود البنزين

وفي سياق متصل رست على ارصفة الميناء سفينة نقل الإسمنت “يارا” التابعة للوكيل الملاحي أمل ليبيا للتوكيلات الملاحية بحمولة تبلغ 4250 طنا من الإسمنت المكيس، إضافة إلى السفينة “عمر تريدر” التابعة لوكالة النيل للتوكيلات الملاحية بحمولة تبلغ 6 آلاف طن من الإسمنت السائب

وكان الميناء قد استقبل في الأيام الماضية العديد من السفن التجارية المتنوعة بحمولتها حيث شهد حركة تجارية نشطة وفقا لتقرير الشركة الليبية للموانئ

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