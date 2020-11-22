مركز ضمان الجودة يحلل مهارات عدد من المهن

حلل خبراء الجودة بمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية مهارات مهنتي مشغل آلة القهوة وفني جهاز كشف أعطاب السيارات، باستخدام منهجية “one to one”.

وقال مدير عام مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية فتحي الحباسي، خلال بيان نشر عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، إن الخبراء بالمركز يسعون إلى تحديد مهارات ومعايير المهن المطلوبة في سوق العمل الليبي.

وأضاف الحباسي أنه ولأول مرة في ليبيا قام المركز بتحليل مهنتي فني الأطراف الصناعية بالتعاون مع مركز تأهيل المعاقين جنزور ومهنة المراقب المالي بالتعاون مع معهد الدراسات المحاسبية بوزارة المالية.

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