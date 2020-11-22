الليبية للحديد والصلب توقع عقدًا لصيانة وحدة غازية لتوليد الكهرباء

قالت الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الأحد، إنها وقعت عقدًا لصيانة وحدة توربينية غازية لتوليد الطاقة الكهربائية في الشركة مع شركة بيترو غاز للخدمات النفطية.

وبحسب بيان الشركة، فإن العقد الموقع يتضمن صيانة وتطوير التوربينة لجعلها قادرة على مواكبة تطوير المحطات وأنظمة التحكم، كون نظامها قديم جداً ولم يعد يصنع الأمر الذى سبب توقفات فى بعض الأحيان.

وكانت الوحدة أنشت لغرض توليد الكهرباء أثناء الطوارئ؛ وذلك لتغذية محطة التوليد والمحطة المركزية لتوزيع الكهرباء وتشغيل مضخات الطوارئ وكذلك استخدامها عند Black Start للشبكة، وفق بيان الشركة.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركة بعد هذه الصيانة والتطوير لنظام التحكم وتغير نظام الوقود من ديزل إلى غاز وديزل من قدرة الوحدة كاملة بما يقرب من 18ميجاوات.

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