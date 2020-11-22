إنفاق ضعيف لحكومة الوفاق على بند التنمية

أنفقت حكومة الوفاق مخصصات متواضعة على بند التنمية وفقاً لبيانات حديثة نشرها مصرف ليبيا المركزي في بلد صرفت فيها مليارات الدنانير على الحروب وعمليات التسليح، تزامناً مع استمرار تهالك البنية التحتية وسوء الخدمات في البلديات وتردي الوضع الصحي والتعليمي وغيرها.

وقال المركزي إن الإنفاق على باب التنمية بلغ 352 مليون دينار في الفترة بين يناير وأكتوبر الماضيين، وبالنظر للبيانات الرسمية التي تشير إلى أن عدد الليبيين 7.5 ملايين فرد في عام 2018، فإن النصيب الشهري للشخص من أموال التنمية 4.6 دينار أي ما يعادل أقل من دولار واحد وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، وبحصة يومية لا تتعدى 15 قرشاً للفرد أنفقتها الحكومة لباب التنمية مقابل المصروفات الاستهلاكية الأخرى.

وأثار ذلك تساؤلات مراقبين حمّلوا المجلس الرئاسي المسؤولية باعتباره لديه من المعلومات ما يكفي على ملف التنمية، إذ كان قد خصص في ديسمبر عام 2018، مليار دينار لبلديات الجنوب إلا أنه لم يسيّل القيمة حتى اللحظة وهي تعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه هذا العام الذي بلغت نسبته 2% من أصل 26 مليار تم خلال العشرة أشهر الماضية، في إشارة لإهمال الحكومات لأحد أهم بنود المصروفات.

وتشير التقديرات الدولية إلى أن ليبيا تحتاج لأكثر من 200 مليار دولار في عملية الإعمار، الأمر الذي دفع مهتمين لدعوة الحكومة للاهتمام بعملية التنمية لأثرها الإيجابي في إحداث تطور مكاني في عموم ليبيا مستقبلا.

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