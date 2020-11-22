العملات الأجنبية تصعد مجددا بالسوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن في ختام تداولات الأحد.

وتداول التجار الدولار عند الساعة السادسة مساء بـ6.410 دنانير مرتفعاً 4 قروش، وسجل الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 6.430 دنانير.

وشملت حالة الارتفاع سعر صرف اليورو الذي تم تداوله بين التجار في سوق المشير بـ7.550 دنانير، فيما سجل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 ارتفاعا طفيفا بمقدار دينار وتم بيعه مساء اليوم بـ270 دينارا.

وبشأن العملات الأخرى، فقد سجل الدينار التونسي ارتفاعا طفيفا بمقدار قرشين وتم تداوله في النقطة الحدودية تونس بـ2.290 دنانير، وسجلت الليرة التركية ارتفاعا مقداره 3 قروش وتم تداولها بـ 83 قرشا.

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