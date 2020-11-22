المصالح الاقتصادية لفرنسا مرهونة بعودة الاستقرار لليبيا

أوضح السياسي الليبي أحمد حمزة لوكالة سكاي نيوز أمس السبت أن المصالح الاقتصادية لفرنسا في جنوب ليبيا كبيرة جدا وكذلك الأمنية أيضا في ظل ما تواجهه فرنسا من تحديات أمنية كبرى في دول جنوب ليبيا.

وأشار حمزة إلى مدى حضور فرنسا بالميدان الليبي وفاعليتها مع شركائها، والذي سيحدد مدى نجاح فرنسا في أفريقيا وليس ليبيا فقط مما يعطي الأفضلية الاستراتيجية لمن يتواجد بتلك الرقعة المميزة، وفق قوله.

وكذلك البُعد الاقتصادي وكمّ الفرص الهائلة التي تنتظر الشركات الفرنسية في ليبيا خاصة في مجال الطاقة والتنقيب عن اليورانيوم والذهب، بحسب ما نقلته الوكالة.

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