اقتصاد

“أمناء صندوق الإنماء” يبحثون إعادة تشكيل مجلس الإدارة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث أعضاء مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلال الاجتماع الثاني العادي للعام الحالي، إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتكليف مدير تنفيذي له.

وعُقد الاجتماع برئاسة النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وبحضور وزير المالية المفوض فرج بومطاري ووزير التخطيط طاهر الجهمي.

وتطرق المجتمعون خلال لقائهم صباح اليوم في طرابلس إلى المشاكل التي تواجه أعمال صندوق الإنماء والأشغال المنوطة به وفرص التنمية وتحسين جودة الأداء.

وبحسب إعلان إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، فإن الاجتماع خلص على اتفاق لتغيير مجلس الإدارة وتعيين مدير عام جديد دون ذكر موعد تسميتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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