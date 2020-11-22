ميناء الحريقة يُصدّر مليوني برميل نفط في يومين

استقبل مرسى الحريقة النفطي خلال الساعات الماضية، عددا من الناقلات لشحن كميات كبيرة من النفط الخام.

ووفقاً لبيانات الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، فإن الفرق الفنية نجحت في تسفير الناقلة GEORGES وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام دون ذكر وجهة التصدير.

ومن بين الناقلات الواصلة إلى مرسى الحريقة الذي تُشغّله وتُشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط الناقلة، MONTE URQUIOLA التي شحنت مليون برميل من النفط الخام، وبذلك يكون الميناء قد صدّر مليوني برميل خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكشف موقع “أرجوس” المختص بشؤون مؤشرات الأسعار وبيانات السوق الطاقة والسلع العالمية في تقرير حديث له، أن ليبيا شحنت حوالي 489 ألف برميل في اليوم كمتوسط الصادرات من النفط الخام في أكتوبر الماضي أي أكثر من ثلاثة أضعاف الكمية المصدرة في سبتمبر خلال هذا العام.

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