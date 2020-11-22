الثني يبحث احتياجات القطاع الصحي عبر جهاز الإمداد الطبي

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازى اليوم الأحد، إن رئيسها عبدالله الثني بحث احتياجات القطاع الصحي عبر جهاز الإمداد الطبي من معدات ومستلزمات طبية وأدوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، بحضور وكيل وزارة المالية والمكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث.

ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع سبل توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى بمختلف التخصصات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية.

وأضاف بأن الاجتماع ناقش أيضا كيفية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التخصصية والأدوية العامة، في أقرب وقت ممكن.

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