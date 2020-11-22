الثني يبحث احتياجات القطاع الصحي عبر جهاز الإمداد الطبي

قالت الحكومة المؤقتة في بنغازى اليوم الأحد، إن رئيسها عبدالله الثني بحث احتياجات القطاع الصحي عبر جهاز الإمداد الطبي من معدات ومستلزمات طبية وأدوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، بحضور وكيل وزارة المالية والمكلف بتسيير مهام الوزارة أمراجع غيث.
ووفق بيان للحكومة، تناول الاجتماع سبل توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى بمختلف التخصصات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية.
وأضاف بأن الاجتماع ناقش أيضا كيفية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التخصصية والأدوية العامة، في أقرب وقت ممكن.
أضف تعليقـك