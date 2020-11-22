ارتفاع مفاجئ للدولار مقابل الدينار الليبي.. أخر اسعار العملات والذهب

قفز سعر الدولار الامريكي بشكل مفاجئ مقابل الدينار الليبي، كما سجلت اسعار العملات الاجنبية صعودها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاحد لليوم الثاني على التوالي.

وسجل الدولار الامريكي ارتفاعا ملحوظا في التعاملات مساءا اليوم مقابل الدينار الليبي ليقترب من جديد من حاجز الـ6 دنانير ونصف .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 22-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.45 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.47 دينار

اليورو = 7.55 دينار

الجنية الإسترليني 8.40 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.30 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 270 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 315 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 360 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.75 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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