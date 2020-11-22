انطلاق مشروع إنشاء رصيف بين الطريق المزدوج بالمقرون

المقرون 22 نوفمبر 2020 (وال)- أصدر ديوان المجلس البلدي ببلدية قمينس، تعليماته لمكتب المشروعات بالبلدية بمباشرة العمل في إنشاء رصيف بين الطريق العام المزدوج بالمقرون.

وتم تكليف شركة خاصة بأعمال المقاولات بإنشاء الرصيف طبقًا للمواصفات القياسية والمنصوص عليها في العقد المُبرم، حيث أخذت الشركة المقاسات وذلك من أجل مباشرة العمل.

وأكد مكتب الإعلام بالبلدية أنه تم صيانة أعمدة الإنارة الممتدة على طول الطريق الساحلي لمنطقة المقرون، كما سيتم صيانة أعمدة الإنارة في المناطق الواقعة ضمن النطاق الإداري للبلدية. (وال- المقرون) ع م/ ر ت

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