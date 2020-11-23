أبرز مخرجات اجتماع قادة دول الـ 20

اختتمت أعمال الدورة الـ 15 لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين، يوم الأحد.

وأكد البيان الختامي الصادر في العاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد، على ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية، والتضامن المتعدد، والتزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة “كورونا”.

وأشار البيان الختامي إلى تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى شهر يونيو من العام المقبل، والتي يستفيد من تعليقها أكثر من مليار شخص في الدول المدينة.

وفي السياق ذاته؛ تعهد قادة دول المجموعة بتمويل عادل للقاح فيروس “كورونا”، حتى يصل إلى الدول الأشدّ فقرًا، بطريقة عادلة وبتكلفة ميسورة.

يذكر أن اجتماع قادة دول العشرين عُقد في الـ٢١ و٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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