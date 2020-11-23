الواحة تشرع في إعادة إنشاء أحد خزانات النفط الخام بميناء السدرة

قالت شركة الواحة للنفط والغاز أمس الأحد، إن عملية إعادة إنشاء خزان النفط الخام رقم (1) دخلت مراحلها النهائية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن عملية إعادة إنشاء خزان النفط الخام رقم 1 تأتي ضمن مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتيةالمتضررة بمجمع خزانات ميناء السدرة النفطي.

وأشار البيان إلى أن الفرق العاملة أنهت أعمال نقل وإزاحة منصة الإطفاء، حيث يهدف العمل لتوفير مساحة أكبر للشروع في إعادة تشييد خزان النفط الخام رقم (1) والذي تعرض للدمار وأصبح خارج الخدمة.

ومن المتوقع أن تمنح عملية الإزاحة إمكانية مرور الأنابيب (42 بوصة) دون عوائق مما يعرز من فرصة رفع السعة التخزينية للخزان رقم (1) ويعزز من جهود التطوير والتأهيل المتواصلة لرفع القدرات التخزينية لمرافق التجميع ورفع صادارتها، بحسب البيان.

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