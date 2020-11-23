بيان أوروبي: نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد من يواصلون نهب أموال الدولة .. ويجب الاتفاق على آلية للاستخدام العادل لعائدات النفط

أعربت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان رباعي لها حول ليبيا اليوم الاثنين عن دعمها الكامل للعملية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.



وأكد البيان الرباعي على الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد الذين يعرقلون منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين وأولئك الذين يواصلون نهب أموال الدولة أو ارتكاب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.



كما رحب البيان باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمناقشات الليبية حول إصلاح توفير الأمن في المنشآت النفطية، مشددا على ضرورة على الاتفاق على آلية للاستخدام العادل والشفاف لعائدات النفط لصالح الشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية